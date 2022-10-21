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В Киеве ликвидировали последствия российского удара по парку Шевченко

Евгений КизиловПятница, 21 октября 2022, 18:45
В Киеве ликвидировали последствия российского удара по парку Шевченко
скриншот видео

Коммунальные службы засыпали воронку, которая образовалась 10 октября от попадания российской ракеты в парк имени Тараса Шевченко в центре Киева.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "Парк Шевченко. Воронки уже нет".

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Детали: Ракета попала в детскую площадку.

Глава города опубликовал видео, на котором можно увидеть отремонтированное место.

ВИДЕО ДНЯ

А так эта площадка выглядела сразу после бомбежки.

Фото
Фото "Суспільного"

Напомним: 10 октября российские захватчики нанесли массированный ракетно-дронный удар по территории Украины. В частности, ракета повредила детскую площадку, газон и деревья поблизости в парке Шевченко, что напротив красного корпуса одноименного университета.

Темы: Киеввойнастроительство
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