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Президент Італії доручив Мелоні сформувати новий уряд

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 19:10
Президент Італії доручив Мелоні сформувати новий уряд
Серджо Маттарелла і Джорджія Мелоні

Президент Італії Серджо Маттарелла доручив лідерці партії "Брати Італії" Джорджії Мелоні сформувати майбутній уряд. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Мелоні, яка стане першою жінкою на чолі італійського уряду, прибула до Квіринальського палацу о 16:30 за місцевим часом після того, як у п’ятницю вранці права коаліція попросила Маттареллу призначити її новим прем'єр-міністром.

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Очікується, що лідерка "Братів Італії" складе присягу глави уряду в суботу о 10:00 за місцевим часом. Пізніше в п'ятницю Мелоні також має дати пресконференцію і, ймовірно, оголосити склад свого уряду.

Партія Мелоні "Брати Італії" виграла парламентські вибори наприкінці вересня, об'єднавшись з іншими правими силами "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі та "Ліга" Маттео Сальвіні.

Для офіційного затвердження уряду він має отримати більшість голосів в обох палатах парламенту, де головні посади вже обіймають представники правого блоку. 

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Домовленості про формування уряду в Італії відбуваються на тлі низки суперечностей між членами коаліції. Зокрема, Мелоні доводилось реагувати на випади Берлусконі, який прямо звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

Мелоні запевнила, що її уряд матиме "чітку, однозначну лінію зовнішньої політики", і вона вимагатиме "ясності" від усіх міністрів із цього питання. Вона запевнила, що Італія повністю і з гордо піднятою головою є частиною Європи і НАТО, і той, хто не згоден із цим наріжним каменем, не може бути частиною уряду.

Як відомо, Мелоні після перемоги на виборах в Італії пообіцяла підтримку Україні.

Про загрози і очікування від нової влади Італії дивіться у спільному відео редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка та постійної авторки ЄП з питань Італії Вікторії Вдовиченко.

Теми: Італія
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