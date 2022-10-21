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Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 19:10
Серджо Маттарелла и Джорджия Мелони

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил лидеру партии "Братья Италии" Джорджии Мелони сформировать будущее правительство. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мелони, которая станет первой женщиной во главе итальянского правительства, прибыла в Квиринальский дворец в 16:30 по местному времени после того, как в пятницу утром правая коалиция попросила Маттареллу назначить ее новым премьер-министром.

Ожидается, что лидер "Братьев Италии" примет присягу главы правительства в субботу в 10:00 по местному времени. Позже в пятницу Мелони также должна дать пресс-конференцию и, вероятно, объявить состав своего правительства.

Партия Мелони "Братья Италии" выиграла парламентские выборы в конце сентября, объединившись с другими правыми силами "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и "Лига" Маттео Сальвини.

Для официального утверждения правительства оно должно получить большинство голосов в обеих палатах парламента, где главные должности уже занимают представители правого блока. 

Договоренности о формировании правительства в Италии происходят на фоне ряда противоречий между членами коалиции. В частности, Мелони приходилось реагировать на выпады Берлускони, который прямо обвинил Украину и ее президента Владимира Зеленского в войне.

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Мелони заверила, что ее правительство будет иметь "четкую, однозначную линию внешней политики", и она будет требовать "ясности" от всех министров по этому вопросу. Она заверила, что Италия полностью и с гордо поднятой головой является частью Европы и НАТО, и тот, кто не согласен с этим краеугольным камнем, не может быть частью правительства.

Как известно, Мелони после победы на выборах в Италии пообещала поддержку Украине.

Об угрозах и ожиданиях от новой власти Италии смотрите в совместном видео редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко и постоянного автора ЕП по вопросам Италии Виктории Вдовиченко.

Темы: Италия
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