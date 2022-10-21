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Тімоті Снайдер визначив 6 ознак геноциду, дії Путіна їм відповідають

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 19:47

Історик та філософ, професор Єльського університету Тімоті Снайдер переконаний, що Росія веде політику, засновану на геноциді, і це стосується не лише українців.

Про це він розповів на Конференція "Міжнародне право проти геноциду", організованій у Німеччині Центр ліберальної сучасності (LibMod).

За його словами, під час здійснення геноцидів намір здійснити цей злочин наростає поступово, і навіть під час голокосту "не було моменту, коли хтось дає наказ: от відтепер це геноцидна війна, тому геноцид реконструюють історики за певними ознаками"

У своєму виступі Тимоті Снайдер виокремив 6 основних ознак режиму, який веде геноцидальну політику. Ми пропонуємо цей виступ до вашої уваги.

Підсумовуємо стисло пояснення Тімоті Снайдера. Він вважає, що геноцидальний режим застосовує деякі з таких прийомів: заперечує існування певної держави; заперечує існування народу; "дегуманізує" певний народ; заперечує геноциди минулого; підтримує ідею витіснення одних націй іншими; а також "постмодерний показник", коли суспільство настільки завантажують викривленою інформацією, що воно починає не помічати той геноцид, який здійснює.

"У ситуації з Росією ми маємо не брак, а надлишок доказів", наголосив він.

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Так, очевидним є заперечення того, що Україна є державою. "Ми чуємо це давно, у 2021 була окрема стаття Путіна про це", - нагадав Снайдер.

Так само відомим є заперечення того, що українці є народом. "Путін стверджує, що справжні люди в Україні - це росіяни, Але є якийсь незрозумілий прошарок чужинців, яких треба повиганяти. Така логіка була в (книзі Адольфа Гітлера" Майн Кампф і точно така є на російському телебаченні. За цією логікою треба якомога більше людей в Україні повбивати, доки ті, що залишилися, не визнають себе росіянами", - переказав історик міркування російської держави

Виконується також третій критерій – позбавлення українців людської гідності в свідомості росіян. "Це коли Соловйов говорить, що всі українці одержимі дияволом", - пояснив він зазначивши, що абсурдність цих тверджень, які день за днем повторюються для росіян, є ефективною технологією.

Росія також вдається до заперечення геноцидів, здійснених у минулому. "Це і забуття пакту Молотова-Рібентропа. Це і заперечення Голодомору – в Маріуполі навіть скинули пам’ятник голодомору", - пояснив Снайдер.

П’ятий критерій – підтримка теорія витиснення націй іншими, діє у путінській Росії особливо широко і призводить до знищення не лише українського народу. "Ця теорія не обмежується українцями – саме виходячи з цієї теорії, на фронт відправляли велику кількість представників нетитульної нації з Росії, знищуючи ці нації", - пояснив професор

Окремо Тімоті Снайдер пояснив шосту ознаку, яку він назвав "постмодерновою", і яка полягає у абсурдному перекрученні реальності путінським режимом: "Наприклад, коли Росія говорить що всі українці – фашисти і це спантеличує усіх"

Виходячи з того, що в державній політиці РФ наявні усі без винятку історичні ознаки геноцидів у світі, ці дії є геноцидом, підсумовує він.

Повну лекцію Снайдера дивіться на каналі "Європейської правди".

Теми: геноцид
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