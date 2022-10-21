Тимоти Снайдер определил 6 признаков геноцида, действия Путина им соответствуют

Историк и философ, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер убежден, что Россия ведет политику, основанную на геноциде, и это касается не только украинцев.

Об этом он рассказал на Конференция "Международное право против геноцида", организованной в Германии Центр либеральной современности (LibMod).

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По его словам, при осуществлении геноцидов намерение совершить это преступление нарастает постепенно, и даже во время холокоста "не было момента, когда кто-то дает приказ: вот отныне это геноцидная война, поэтому геноцид реконструируют историки по определенным признакам"

В своем выступлении Тимоти Снайдер выделил 6 основных признаков режима, который ведет геноцидальную политику. Мы предлагаем это выступление вашему вниманию.

Подытожим кратко объяснения Тимоти Снайдера. Он считает, что геноцидальный режим применяет некоторые из следующих приемов: отрицает существование определенного государства; отрицает существование народа; "дегуманизирует" определенный народ; отрицает геноциды прошлого; поддерживает идею вытеснения одних наций другими; а также "постмодерный показатель", когда общество настолько загружают искаженной информацией, что оно начинает не замечать тот геноцид, который осуществляет.

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"В ситуации с Россией мы имеем не недостаток, а избыток доказательств", подчеркнул он.

Так, очевидно отрицание того, что Украина является государством. "Мы слышим это давно, в 2021 была отдельная статья Путина об этом", - напомнил Снайдер.

Так же известным является отрицание того, что украинцы являются народом. "Путин утверждает, что настоящие люди в Украине - это русские, но есть какая-то непонятная прослойка чужаков, которых надо выгнать. Такая логика была в (книге Адольфа Гитлера "Майн Кампф" и точно такая есть на российском телевидении. По этой логике надо как можно больше людей в Украине поубивать, пока оставшиеся не признают себя русскими", - пересказал историк рассуждения российского государства

Выполняется также третий критерий - лишение украинцев человеческого достоинства в сознании россиян. "Это когда Соловьев говорит, что все украинцы одержимы дьяволом", - пояснил он отметив, что абсурдность этих утверждений, которые день за днем повторяются для россиян, является эффективной технологией.

Россия также прибегает к отрицанию геноцидов, совершенных в прошлом. "Это и забвение пакта Молотова-Рибентропа. Это и отрицание Голодомора - в Мариуполе даже сбросили памятник голодомору", - пояснил Снайдер.

Пятый критерий - поддержка теории вытеснения наций другими, действует в путинской России особенно широко и приводит к уничтожению не только украинского народа. "Эта теория не ограничивается украинцами - именно исходя из этой теории, на фронт отправляли большое количество представителей нетитульной нации из России, уничтожая эти нации", - пояснил профессор

Отдельно Тимоти Снайдер объяснил шестой признак, который он назвал "постмодерновым", и который заключается в абсурдном искажении реальности путинским режимом: "Например, когда Россия говорит, что все украинцы - фашисты и это озадачивает всех"

Исходя из того, что в государственной политике РФ имеются все без исключения исторические признаки геноцидов в мире, эти действия являются геноцидом, заключает он.

Полную лекцию Снайдера смотрите на канале "Европейской правды".