Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для IRIS-T

Німецька компанія HENSOLDT оголосила про передання Україні чотирьох радіолокаційних станцій TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", HENSOLDT оголосила у пресрелізі.

Зазначається, що в межах замовлення компанії Diehl Defence (виробника IRIS-T) на суму у два мільйони євро один з радарів TRML-4D вже поставлено Україні, а ще три будуть поставлені протягом декількох місяців.

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TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Нагалаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.