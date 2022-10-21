Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецька компанія передала Україні радіолокаційну станцію для IRIS-T

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 19:50
ФОТО: HENSOLDT

Німецька компанія HENSOLDT оголосила про передання Україні чотирьох радіолокаційних станцій TRML-4D для системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", HENSOLDT оголосила у пресрелізі.

Зазначається, що в межах замовлення компанії Diehl Defence (виробника IRIS-T) на суму у два мільйони євро один з радарів TRML-4D вже поставлено Україні, а ще три будуть поставлені протягом декількох місяців.

TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на малих, швидких і низьколітаючих і/або маневруючих крилатих ракетах і літаках, а також вертольотах, що зависають у повітрі. Вона забезпечує швидке виявлення і супроводження близько 1500 цілей в радіусі до 250 км.

Нагалаємо, Німеччина передала Україні перший з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM 11 жовтня. Постачання наступних трьох систем планується наступного року.

Наземна система протиповітряної оборони IRIS-T SLM насамперед призначена для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Вона вважається однією з найдосконаліших систем ППО, яких навіть немає на озброєнні Бундесверу.

Теми: Німеччина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоЗеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор

Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

Усі новини...
Німеччина
Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до РФ
Київ після пожежі в готелі з українцями в Німеччині закликає ЄС не надавати притулку ухилянтам з РФ
МЗС Німеччини вважає геноцидом дії російської армії в Україні
Останні новини
16:54
Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною
16:40
У Львові "замінували" ТРЦ і супермаркети, відвідувачів евакуювали
16:37
Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі
16:32
фотоУ Києві вбили добровольця "Свободи"
16:17
фотоЗеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор
16:05
фотоНа Київщині знайшли уламки ракет, одна - із 400-кілограмовим зарядом
15:51
Ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати хвилі біженців з України – ОП
15:31
Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки
15:24
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики – мер
15:05
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
Усі новини...