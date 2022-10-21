Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Немецкая компания передала Украине радиолокационную станцию для IRIS-T

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 19:50
ФОТО: HENSOLDT

Немецкая компания HENSOLDT объявила о передаче Украине четырех радиолокационных станций TRML-4D для системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", HENSOLDT объявила в пресс-релизе.

Отмечается, что в рамках заказа компании Diehl Defence (производителя IRIS-T) на сумму в два миллиона евро один из радаров TRML-4D уже поставлен Украине, а еще три будут поставлены в течение нескольких месяцев.

TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих и/или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Она обеспечивает быстрое обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Напомним, Германия передала Украине первый из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM 11 октября. Поставка следующих трех систем планируется в следующем году.

Наземная система противовоздушной обороны IRIS-T SLM прежде всего предназначена для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак российской армии. Она считается одной из самых совершенных систем ПВО, которых даже нет на вооружении Бундесвера.

Темы: Германия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты приказали жителям Херсона срочно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Умер журналист Леонид Канфер

У Кличко оценили вероятность того, что киевлянам придется сидеть без тепла

аудио"Наше командование оху*ло просто": мобилизированных РФ бросают в самое пекло – СБУ

Утренний удар РФ: ПВО сбила 18 российских ракет

США не видят признаков, что РФ заинтересована в прекращении войны

Все новости...
Германия
Британия, Германия и Франция призвали ООН расследовать поставки Ираном дронов в РФ
Киев после пожара в отеле с украинцами в Германии призывает ЕС не давать убежища уклонистам из РФ
МИД Германии считает геноцидом действия российской армии в Украине
Последние новости
16:40
Во Львове "заминировали" ТРЦ и супермаркеты, посетителей эвакуировали
16:37
Дефицит бюджета США за 2022 год сократился вдвое
16:32
фотоВ Киеве убили добровольца "Свободы"
16:17
фотоЗеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор
16:05
фотоНа Киевщине нашли обломки ракет, одна - с 400-килограммовым зарядом
15:51
Ударами по критической инфраструктуре Россия хочет вызвать волны беженцев из Украины - ОП
15:31
Канцлер Германии назвал еще одну причину, почему не дает Украине танки
15:24
В Луцке фактически уничтожен объект энергетики – мэр
15:05
Шольц: Конференция по вопросам восстановления Украины должна дать сигнал надежды
15:03
Температура в домах киевлян будет такой же, как и в прошлые зимы – КГГА
Все новости...