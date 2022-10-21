Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Інсайд" Лукашенка про СБУ виявився "черговими фантазіями"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:11
Інсайд Лукашенка про СБУ виявився черговими фантазіями
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що СБУ нібито запросила зустріч із білоруськими колегами, в українській спецслужбі назвали цю заяву нісенітницею і фантазіями.

Джерело: Лукашенко у коментарі журналістам на полігоні в Брестській області, передає БЕЛТА, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лукашенка: "Повинен привідкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання".

Реклама:

Дослівно СБУ: "СБУ не коментує нісенітниці й чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі".

Теми: ЛукашенкоСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнерівці" з Білорусі нікуди не тікають – Лукашенко
Лукашенко заявив, що не давав гарантій безпеки Пригожину, і відбілює Путіна
Лукашенко привітав українців і порадив використати сусідство для припинення "конфронтації"
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: