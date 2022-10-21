"Інсайд" Лукашенка про СБУ виявився "черговими фантазіями"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що СБУ нібито запросила зустріч із білоруськими колегами, в українській спецслужбі назвали цю заяву нісенітницею і фантазіями.

Джерело: Лукашенко у коментарі журналістам на полігоні в Брестській області, передає БЕЛТА, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лукашенка: "Повинен привідкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання".

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Дослівно СБУ: "СБУ не коментує нісенітниці й чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі".