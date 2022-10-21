Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Інсайд" Лукашенка про СБУ виявився "черговими фантазіями"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:11
Олександр Лукашенко, фото Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що СБУ нібито запросила зустріч із білоруськими колегами, в українській спецслужбі назвали цю заяву нісенітницею і фантазіями.

Джерело: Лукашенко у коментарі журналістам на полігоні в Брестській області, передає БЕЛТА, пресслужба СБУ в коментарі "Українській правді"

Пряма мова Лукашенка: "Повинен привідкрити секрет, інсайд: це ж СБУ два дні тому попросила про зустріч наших фахівців. Я кажу: добре, давайте зустрічатися, які питання".

Дослівно СБУ: "СБУ не коментує нісенітниці й чергові фантазії людини, яка називає себе президентом Білорусі".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛукашенкоСБУ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоЗеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор

Окупанти наказали мешканцям Херсона терміново залишити місто і переправитись на лівий берег Дніпра

Помер журналіст Леонід Канфер

У Кличка оцінили ймовірність того, що киянам доведеться сидіти без тепла

аудіо"Наше командування оху*ло просто": мобілізованих РФ кидають у саме пекло – СБУ

Ранковий удар РФ: ППО збила 18 російських ракет

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко: Нам війна не потрібна, ми нікуди не збираємося йти
Лукашенку показали білоруські безпілотники
Лукашенко – білорусам: Хочете жити спокійно – робіть те, що кажу
Останні новини
16:54
Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною
16:40
У Львові "замінували" ТРЦ і супермаркети, відвідувачів евакуювали
16:37
Дефіцит бюджету США за 2022 рік скоротився вдвічі
16:32
фотоУ Києві вбили добровольця "Свободи"
16:17
фотоЗеленський: З ночі по Україні випустили 36 ракет, світ має зупинити цей терор
16:05
фотоНа Київщині знайшли уламки ракет, одна - із 400-кілограмовим зарядом
15:51
Ударами по критичній інфраструктурі Росія хоче викликати хвилі біженців з України – ОП
15:31
Канцлер Німеччини назвав ще одну причину, чому не надає Україні танки
15:24
У Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики – мер
15:05
Шольц: Конференція з питань відновлення України має дати сигнал надії
Усі новини...