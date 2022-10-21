"Инсайд" Лукашенко об СБУ оказался "очередными фантазиями"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что СБУ якобы запросила встречу с белорусскими коллегами, в украинской спецслужбе назвали это заявление чушью и фантазиями.

Источник: Лукашенко в комментарии журналистам на полигоне в Брестской области, передает БЕЛТА, пресслужба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Лукашенко: "Должен приоткрыть секрет, инсайд: это же СБУ два дня назад попросила о встрече наших специалистов. Я говорю: хорошо, давайте встречаться, какие вопросы".

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Дословно СБУ: "СБУ не комментирует чушь и очередные фантазии человека, который называет себя президентом Беларуси".