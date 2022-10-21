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У Башкирії затримали двох росіян, які підпалили військкомат та адміністрацію

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:10
Фото з Telegram-каналу "Башкирский снег"

Російська ФСБ затримала двох жителів Башкортостану, які намагалися підпалити військкомат та районну адміністрацію після оголошення про "часткову" мобілізацію в Росії.

Джерело: "Коммерсант" з посиланням на ФСБ РФ

Деталі: За версією ФСБ, 39-річний мешканець села Ісянгулово після оголошення "часткової" мобілізації намагався підпалити "коктейлем Молотова" призовний пункт військового комісаріату.

Аналогічний інцидент стався 8 жовтня. 18-річний першокурсник розбив вікно і здійснив спробу підпалу військово-облікового столу адміністрації Архангельської сільської ради. ФСБ відкрила кримінальні провадження.

Теми: РосіяФСБпожежамобілізація
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