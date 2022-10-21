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В Башкирии задержали двух россиян, которые подпалили военкомат и администрацию

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 20:10
В Башкирии задержали двух россиян, которые подпалили военкомат и администрацию
Фото из Telegram-канала "Башкирский снег"

Российская ФСБ задержала двух жителей Башкортостана, которые пытались поджечь военкомат и районную администрацию после объявления о "частичной" мобилизации в России.

Источник: "Коммерсант" со ссылкой на ФСБ РФ

Детали: По версии ФСБ, 39-летний житель села Исянгулово после объявления "частичной" мобилизации пытался поджечь "коктейлем Молотова" призывной пункт военного комиссариата.

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Аналогичный инцидент произошел 8 октября. 18-летний первокурсник разбил окно и совершил попытку поджога военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета. Российская ФСБ открыла уголовные производства.

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Темы: РосcияФСБпожармобилизация
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