В Башкирии задержали двух россиян, которые подпалили военкомат и администрацию
Российская ФСБ задержала двух жителей Башкортостана, которые пытались поджечь военкомат и районную администрацию после объявления о "частичной" мобилизации в России.
Источник: "Коммерсант" со ссылкой на ФСБ РФ
Детали: По версии ФСБ, 39-летний житель села Исянгулово после объявления "частичной" мобилизации пытался поджечь "коктейлем Молотова" призывной пункт военного комиссариата.
Аналогичный инцидент произошел 8 октября. 18-летний первокурсник разбил окно и совершил попытку поджога военно-учетного стола администрации Архангельского сельского совета. Российская ФСБ открыла уголовные производства.
Російська ФСБ затримала двох жителів Башкортостану, які намагалися підпалити військкомат та районну адміністрацію після оголошення про "часткову" мобілізацію в Росії. pic.twitter.com/refMimooRe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 21, 2022