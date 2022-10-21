Зеленський зібрав Ставку: говорили про просування на фронті й захист неба

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю зібрав Ставку верховного головнокомандувача, де обговорювався захист від ракет і дронів ворога, а також просування українських сил.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні, сайт президента

Пряма мова: "Провів сьогодні нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні – захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри.

Щоденно наближаємо потрібні Україні результати і на землі, і в повітрі. Працюємо також і над тим, щоб були необхідні результати на морі".

Деталі: Зеленський також повідомив, що "на сході та півдні України продовжуються активні бойові дії, наші Збройні Сили зберігають ініціативу".

Як повідомляє сайт президента, під час засідання головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник ГУР МОУ Кирило Буданов доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Були скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

Окремо учасники зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів. Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони.

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Крім того, на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ.