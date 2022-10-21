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Зеленский собрал Ставку: говорили о продвижении на фронте и защите неба

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 20:24
Владимир Зеленский, иллюстративное фото ОП

Президент Владимир Зеленский в пятницу собрал Ставку верховного главнокомандующего, где обсуждалась защита от ракет и дронов врага, а также продвижение украинских сил.

Источник: Зеленский в вечернем обращении, сайт президента

Прямая речь: "Провел сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны - защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры.

Ежедневно приближаем нужные Украине результаты и на земле, и в воздухе. Работаем также и над тем, чтобы были необходимые результаты на море".

Детали: Зеленский также сообщил, что "на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, наши Вооруженные Силы сохраняют инициативу".

Как сообщает сайт президента, во время заседания главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его вероятных действиях в ближайший период. Были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

Отдельно участники остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытия стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны.

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Кроме того, на заседании рассмотрели вопросы обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск.

Темы: Зеленскийвойна
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