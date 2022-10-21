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Країни Західних Балкан на шляху до ЄС планують домовленість про взаємний безвіз

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:32

Країни Західних Балкан мають намір домовитися про безвізові поїздки між шістьма країнами, а також про взаємне визнання університетських дипломів і професійних кваліфікацій, що знаменує крок на шляху до членства в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на РТС, заявила Анналена Бербок, глава МЗС Німеччини, яка приймала зустріч глав МЗС в рамках Берлінського процесу.

Анналена Бербок повідомила, що держави регіону взяли на себе зобов'язання укласти три угоди про мобільність і що ці угоди будуть підписані на саміті Берлінського процесу, запланованому на 3 листопада в столиці Німеччини.

Серед іншого, планується угода про перетин кордонів в регіоні тільки за допомогою ID-карти, а також угода про визнання дипломів про вищу освіту і бізнес-кваліфікацій.

"Завдяки цим угодам люди зможуть перетинати кордони на Західних Балканах лише за ID-карткою. Університети визнаватимуть дипломи один одного, а роботодавці - професійні дипломи з усього регіону. Це може звучати як технічні деталі, але це історичний крок, який змінює життя громадян", - наголосила Бербок.

"Цими угодами ви полегшуєте життя громадянам і допомагаєте економіці, і ви стимулюєте економічне зростання всього регіону. Я вітаю вас з цим проривом", - сказала вона своїм колегам із Західних Балкан.

Бербок звернулася до урядів західнобалканських партнерів з проханням вжити всіх необхідних заходів для того, щоб ці угоди були підписані, як і планувалося, на саміті, в якому візьмуть участь глави держав та урядів країн-учасниць Берлінського процесу.

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На зустрічі, за її словами, йшлося також про енергетичну безпеку, але також і про кібербезпеку, і про спільний зелений порядок денний.

Минулого тижня Європейська комісія рекомендувала надати Боснії і Герцеговині статус кандидата на вступ до ЄС за умови, що вона зміцнить демократію і зробить інші кроки.

Терпіння деяких західнобалканських країн щодо очікування вступу в ЄС вичерпується, і критики повільних темпів подальшого розширення блоку кажуть, що це залишає простір для Росії і Китаю для розширення свого впливу в регіоні.

Комісія заявила, що Туреччина, а також п'ять інших західнобалканських країн - Албанія, Косово, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія - які мають статус кандидатів, повинні досягти більшого прогресу в ключових реформах, включаючи верховенство права, боротьбу з корупцією і свободу засобів масової інформації.

Барбок наголосила, що для німецького уряду є пріоритетом залучення західнобалканських країн до ЄС задля забезпечення стабільності та економічного прогресу в регіоні.

Теми: ЄС
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