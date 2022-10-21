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Страны Западных Балкан на пути в ЕС планируют договоренность о взаимном безвизе

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 20:32

Страны Западных Балкан намерены договориться о безвизовых поездках между шестью странами, а также о взаимном признании университетских дипломов и профессиональных квалификаций, что знаменует шаг на пути к членству в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на РТС, заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии, которая принимала встречу глав МИД в рамках Берлинского процесса.

Анналена Бербок сообщила, что государства региона взяли на себя обязательства заключить три соглашения о мобильности и что эти соглашения будут подписаны на саммите Берлинского процесса, запланированном на 3 ноября в столице Германии.

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Среди прочего, планируется соглашение о пересечении границ в регионе только с помощью ID-карты, а также соглашение о признании дипломов о высшем образовании и бизнес-квалификаций.

"Благодаря этим соглашениям люди смогут пересекать границы на Западных Балканах только по ID-карте. Университеты будут признавать дипломы друг друга, а работодатели - профессиональные дипломы со всего региона. Это может звучать как технические детали, но это исторический шаг, который меняет жизнь граждан", - подчеркнула Бербок.

"Этими соглашениями вы облегчаете жизнь гражданам и помогаете экономике, и вы стимулируете экономический рост всего региона. Я поздравляю вас с этим прорывом", - сказала она своим коллегам из Западных Балкан.

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Бербок обратилась к правительствам западнобалканских партнеров с просьбой принять все необходимые меры для того, чтобы эти соглашения были подписаны, как и планировалось, на саммите, в котором примут участие главы государств и правительств стран-участниц Берлинского процесса.

На встрече, по ее словам, речь шла также об энергетической безопасности, но также и о кибербезопасности, и о совместной зеленой повестке дня.

На прошлой неделе Европейская комиссия рекомендовала предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в ЕС при условии, что она укрепит демократию и сделает другие шаги.

Терпение некоторых западнобалканских стран в отношении ожидания вступления в ЕС иссякает, и критики медленных темпов дальнейшего расширения блока говорят, что это оставляет пространство для России и Китая для расширения своего влияния в регионе.

Комиссия заявила, что Турция, а также пять других западнобалканских стран - Албания, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия - которые имеют статус кандидатов, должны достичь большего прогресса в ключевых реформах, включая верховенство права, борьбу с коррупцией и свободу средств массовой информации.

Барбок подчеркнула, что для немецкого правительства является приоритетом привлечение западнобалканских стран в ЕС для обеспечения стабильности и экономического прогресса в регионе.

Темы: ЕС
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