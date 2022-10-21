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Росія штучно створила чергу зі 150 суден в рамках зернової ініціативи – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 21 жовтня 2022, 20:44
Росія штучно створила чергу зі 150 суден в рамках зернової ініціативи – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія свідомо затримує проходження кораблів з українських портів в рамках зернової ініціативи і штучно створила чергу зі 150 суден.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цими тижнями стає все більш напруженою ситуація навколо експортної зернової ініціативи. Ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства. Вважаю, що цими діями Росія абсолютно свідомо розпалює продовольчу кризу, щоб вона стала такою ж гострою, якою була в першій половині цього року.

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На сьогодні більш ніж 150 суден знаходяться у черзі, щоб виконати контрактні зобовʼязання по постачанню нашої агропродукції. Це штучна черга. Вона виникла лише через те, що Росія свідомо затримує проходження кораблів".

Деталі: Зеленський назвав деякі держави, у які затримується експорт продовольства: Єгипет, Туніс, Алжир, Марокко, Ліван, Ірак, Китай, Бангладеш, Індонезія.

"Наші партнери – ООН, Туреччина та інші повністю поінформовані щодо цієї ситуації", - сказав він.

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Президент повідомив, що за час роботи зернової ініціативи через російське гальмування Україна недоекспортувала близько трьох мільйонів тонн продовольства, що дорівнює річному обсягу споживання для 10 мільйонів людей.

"Росія робить все, щоб як мінімум сотні тисяч з цих людей стали вимушеними мігрантами, які шукатимуть притулку в тій же Туреччині чи в країнах ЄС, або загинуть від голоду. А ми ж з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки зберіглась, але й щоб працювала на 100% потужності", – підкреслив Зеленський.

Теми: ЗеленськийРосіязерно
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