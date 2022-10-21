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Россия искусственно создала очередь из 150 судов в рамках зерновой инициативы – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 21 октября 2022, 20:44
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей из украинских портов в рамках зерновой инициативы и искусственно создала очередь из 150 судов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "В эти недели становится все более напряженной ситуация вокруг экспортной зерновой инициативы. Враг делает все, чтобы затормозить наш экспорт продовольствия. Считаю, что этими действиями Россия абсолютно сознательно разжигает продовольственный кризис, чтобы он стал таким же острым, каким был в первой половине этого года.

На сегодня более 150 судов находятся в очереди, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставке нашей агропродукции. Это искусственная очередь. Она возникла только потому, что Россия сознательно задерживает прохождение кораблей".

Детали: Зеленский назвал некоторые государства, в которые задерживается экспорт продовольствия: Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Ливан, Ирак, Китай, Бангладеш, Индонезия.

"Наши партнеры – ООН, Турция и другие полностью проинформированы об этой ситуации", – сказал он.

Президент сообщил, что за время работы зерновой инициативы из-за российского торможения Украина недоэкспортировала около трех миллионов тонн продовольствия, что равно годовому объему потребления для 10 миллионов человек.

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"Россия делает все, чтобы как минимум сотни тысяч из этих людей стали вынужденными мигрантами, которые будут искать убежища в той же Турции или в странах ЕС, или погибнут от голода. А мы же с партнерами должны сделать все, чтобы зерновая инициатива не только сохранилась, но и чтобы работала на 100% мощности", – подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийРосcиязерно
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