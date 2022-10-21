Британці вважають, що Сунак буде кращим прем'єром, ніж Джонсон – опитування

Ріші Сунак є єдиним можливим кандидатом на посаду лідера Консервативної партії Великої Британії, до якого британці ставляться скоріше позитивно, аніж навпаки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування агенції YouGov, опубліковане у п’ятницю.

43% респондентів заявили, що Сунак добре впорається з роботою прем’єр-міністра Британії, тоді як 40% вважають, що він буде поганим главою уряду. Сунак – єдиний кандидат, для якого баланс позитивних і негативних оцінок не від’ємний.

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На другому місці в загальному рейтингу – колишній лідер торі та прем’єр Борис Джонсон. 56% вважають, що він погано впорається на посаді глави уряду Британії, натомість 34% дотримуються протилежної думки.

Що стосується лідерки Палати громад Пенні Мордонт, яка вже офіційно оголосила про намір узяти участь у виборах глави консерваторів, 26% респондентів оцінюють її можливу діяльність на посаді прем’єрки позитивно, 35% – негативно, ще 39% не змогли відповісти.

Водночас лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер в опитуваннях перемагає будь-якого з імовірних кандидатів від консерваторів: Джонсона (48% проти 35%), Сунака (43% проти 34%) і Мордонт (43% проти 28%).

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Нагадаємо, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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