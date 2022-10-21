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Британцы считают, что Сунак будет лучшим премьером, чем Джонсон - опрос

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 20:53
Риши Сунак, фото Getty Images

Риши Сунак является единственным возможным кандидатом на пост лидера Консервативной партии Великобритании, к которому британцы относятся скорее положительно, чем наоборот.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос агентства YouGov, опубликованный в пятницу.

43% респондентов заявили, что Сунак хорошо справится с работой премьер-министра Великобритании, тогда как 40% считают, что он будет плохим главой правительства. Сунак - единственный кандидат, для которого баланс положительных и отрицательных оценок не отрицательный.

На втором месте в общем рейтинге - бывший лидер тори и премьер Борис Джонсон. 56% считают, что он плохо справится на посту главы правительства Британии, зато 34% придерживаются противоположного мнения.

Что касается лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая уже официально объявила о намерении принять участие в выборах главы консерваторов, 26% респондентов оценивают ее возможную деятельность на посту премьера положительно, 35% - отрицательно, еще 39% затруднились ответить.

В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер в опросах побеждает любого из вероятных кандидатов от консерваторов: Джонсона (48% против 35%), Сунака (43% против 34%) и Мордонт (43% против 28%).

Напомним, премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

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Темы: Великобритания
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