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Конгрес направив Трампу повістку для свідчень у справі про штурм Капітолія

"Європейська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 21:47

Спеціальний комітет Палати представників США, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, у п'ятницю офіційно направив повістку 45-му президенту Дональду Трампу для надання свідчень у справі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

У повістці комітет вимагає від Трампа до 4 листопада передати запитувані документи, пов’язані з розслідуванням подій 6 січня, і "надати свідчення під присягою протягом одного або кількох днів, починаючи приблизно з 14 листопада".

"Як показали наші слухання, ми зібрали незаперечні докази, зокрема від десятків ваших колишніх призначенців і співробітників, що ви особисто влаштували й керували численними зусиллями, спрямованими на скасування президентських виборів 2020 року і перешкоджання мирному переходу влади", – йдеться в листі комітету на адресу Трампа.

Сам він у відповідь опублікував у власній мережі Truth Social розлогий допис із критикою роботи комітету 6 січня, та ухилився від прямої відповіді, чи буде давати свідчення. За даними CNN, Трамп обговорює відповідь на повістку з юристами.

Як раніше писала "ЄвроПравда", Трамп навряд чи погодиться дати свідчення в Конгресі, а спроба зобов'язати його через суд може затягнутися. Тим часом робота комітету 6 січня спливає до кінця 2022 року – із проведенням виборів до Палати представників у листопаді.

Очікується, що комітет Палати представників оприлюднить фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 6 січня тисячі прихильників Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де в цей час затверджували результати виборів президента США. Як наслідок, загинули п'ятеро людей включно з поліцейським, а проти сотень були порушені кримінальні справи.

Читайте також: Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп.

Теми: СШАТрампсуд
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