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Конгресс направил Трампу повестку для показаний по делу о штурме Капитолия

"Европейская правда"Пятница, 21 октября 2022, 21:47

Специальный комитет Палаты представителей США, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, в пятницу официально направил повестку 45-му президенту Дональду Трампу для дачи показаний по делу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

В повестке комитет требует от Трампа до 4 ноября передать запрашиваемые документы, связанные с расследованием событий 6 января, и "дать показания под присягой в течение одного или нескольких дней, начиная примерно с 14 ноября".

"Как показали наши слушания, мы собрали неопровержимые доказательства, в том числе от десятков ваших бывших назначенцев и сотрудников, что вы лично устроили и руководили многочисленными усилиями, направленными на отмену президентских выборов 2020 года и препятствование мирному переходу власти", - говорится в письме комитета в адрес Трампа.

Сам он в ответ опубликовал в собственной сети Truth Social обширное сообщение с критикой работы комитета 6 января, и уклонился от прямого ответа, будет ли давать показания. По данным CNN, Трамп обсуждает ответ на повестку с юристами.

Как ранее писала "ЕвроПравда", Трамп вряд ли согласится дать показания в Конгрессе, а попытка обязать его через суд может затянуться. Тем временем работа комитета 6 января истекает до конца 2022 года - с проведением выборов в Палату представителей в ноябре.

Ожидается, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью - накануне промежуточных выборов в Конгресс, когда будут переизбирать всех членов нижней палаты и треть сенаторов.

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Как известно, 6 января тысячи сторонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.

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Темы: СШАТрампсуд
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