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"Вважаю себе українцем": син Фрідмана про санкції РНБО

"Українська правда"П'ятниця, 21 жовтня 2022, 22:53
Вважаю себе українцем: син Фрідмана про санкції РНБО
Олександр Ожельський, скрін з відео

22-річний син Михайла Фрідмана Олександр Ожельський назвав несправедливими санкції, які запровадили щодо нього, оскільки він покинув РФ 24 лютого, брав участь у проукраїнських мітингах і вважає себе українцем. 

Джерело: відеозвернення Ожельського в Youtube

Пряма мова: "Не можу повірити, що єдина причина цих санкцій – мій зв'язок з іншою людиною.

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Я вважаю себе українцем. У мене там рідні, я звик їздити туди. Не вірю, що зараз не можу робити це. Я вважаю, що це настільки несправедливо, наскільки це взагалі можливо. Я сподіваюся, що світ мене почує".

Деталі: Ожельський стверджує, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав проти війни, ходив на протести на підтримку України і не приховував своєї проукраїнської позиції в соціальних мережах. Він підкреслив, що більше не планує повертатися в РФ, оскільки "цінує свободу".

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"Я не розумію, чому це відбувається і чому все, що я зробив до цього моменту, під загрозою через купку бюрократів", – сказав він, додавши, що зараз живе в орендованій квартирі в Дубаї.

Він вважає, що санкції мають бути скасовані. 

Що цьому передувало: 20 жовтня президент Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 19 жовтня щодо запровадження санкцій на 1374 компанії та 256 російських бізнесмени, зокрема – Міхаіл Фрідман та його родина.

Теми: санкціїРНБО
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