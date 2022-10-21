"Считаю себя украинцем": сын Фридмана про санкции СНБО

22-летний сын Михаила Фридмана Александр Ожельский назвал несправедливыми санкции, которые были введены в отношении него, так как он покинул РФ 24 февраля, участвовал в проукраинских митингах и считает себя украинцем.

Источник: видеообращение Ожельского в Youtube

Прямая речь: "Не могу поверить, что единственная причина этих санкций – моя связь с другим человеком.

Я считаю себя украинцем. У меня там родные, я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не могу делать это. Я считаю, что это настолько несправедливо, насколько это вообще возможно. Я надеюсь, что мир меня услышит".

Детали: Ожельский утверждает, что с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину выступал против войны, ходил на протесты в поддержку Украины и не скрывал своей проукраинской позиции в социальных сетях. Он подчеркнул, что больше не планирует возвращаться в РФ, так как "ценит свободу".

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"Я не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки бюрократов", – сказал он, добавив, что сейчас живет в арендованной квартире в Дубае.

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Он считает, что санкции должны быть отменены.

Что этому предшествовало: 20 октября президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 19 октября о введении санкций на 1374 компании и 256 российских бизнесменов, в частности - Михаил Фридман и его семья.