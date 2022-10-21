У Молдові спростовують підготовку до "військових дій" у Придністров’ї

Бюро реінтеграції Молдови в п’ятницю спростувало звинувачення на адресу молдавської влади в тому, що Кишинів нібито має намір почати військові дії в невизнаному Придністров’ї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Молдавська влада не планувала і не планує дестабілізувати крихку ситуацію на Дністрі. Навпаки, Кишинів був і залишається відкритим для змістовного діалогу, який привів би до остаточного і міцного врегулювання придністровської проблеми", – йдеться в заяві відомства.

У Бюро реінтеграції додали, що поширення неправдивих повідомлень про військові плани Кишинева "ставить під загрозу безпеку Молдови і стабільність у нестабільному регіоні".

Раніше в п’ятницю колишній президент Молдови Ігор Додон (який нині перебуває під домашнім арештом у справі про корупцію) звинуватив владу країни в обговоренні поглинання Молдови Румунією.

Крім того, за словами Додона, "деякі іноземні актори" вмовляють президентку Маю Санду створити в Придністров'ї нове вогнище конфлікту з РФ, щоб Кишинів міг виправдати втручання військ НАТО з Румунії.

Зазначимо, що російська пропаганда, а також "влада" невизнаного Придністров’я тривалий час поширюють неправдиві повідомлення про нібито підготовку Молдови до захоплення сепаратистського регіону.

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Зокрема російські медіа активно поширювали відео з нібито переміщеннями військової техніки Молдовою, а також повідомляли про нібито плани молдовської влади оголосити мобілізацію. Ці заяви Кишинів був змушений не раз спростовувати.

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