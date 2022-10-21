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В Молдове опровергают подготовку к "военным действиям" в Приднестровье

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 23:50

Бюро реинтеграции Молдовы в пятницу опровергло обвинения в адрес молдавских властей в том, что Кишинев якобы намерен начать военные действия в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Молдавские власти не планировали и не планируют дестабилизировать хрупкую ситуацию на Днестре. Напротив, Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному урегулированию приднестровской проблемы", - говорится в заявлении ведомства.

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В Бюро реинтеграции добавили, что распространение ложных сообщений о военных планах Кишинева "ставит под угрозу безопасность Молдовы и стабильность в нестабильном регионе". 

Кроме того, по словам Додона, "некоторые иностранные актеры" уговаривают президента Майю Санду создать в Приднестровье новый очаг конфликта с РФ, чтобы Кишинев мог оправдать вмешательство войск НАТО из Румынии.

Отметим, что российская пропаганда, а также "власти" непризнанного Приднестровья длительное время распространяют ложные сообщения о якобы подготовке Молдовы к захвату сепаратистского региона.

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В частности, российские медиа активно распространяли видео с якобы перемещениями военной техники Молдовой, а также сообщали о якобы планах молдавских властей объявить мобилизацию. Эти заявления Кишинев был вынужден не раз опровергать.

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Темы: Молдовавойна
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