Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове опровергают подготовку к "военным действиям" в Приднестровье

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 23:50

Бюро реинтеграции Молдовы в пятницу опровергло обвинения в адрес молдавских властей в том, что Кишинев якобы намерен начать военные действия в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Молдавские власти не планировали и не планируют дестабилизировать хрупкую ситуацию на Днестре. Напротив, Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному урегулированию приднестровской проблемы", - говорится в заявлении ведомства.

В Бюро реинтеграции добавили, что распространение ложных сообщений о военных планах Кишинева "ставит под угрозу безопасность Молдовы и стабильность в нестабильном регионе". 

Кроме того, по словам Додона, "некоторые иностранные актеры" уговаривают президента Майю Санду создать в Приднестровье новый очаг конфликта с РФ, чтобы Кишинев мог оправдать вмешательство войск НАТО из Румынии.

Отметим, что российская пропаганда, а также "власти" непризнанного Приднестровья длительное время распространяют ложные сообщения о якобы подготовке Молдовы к захвату сепаратистского региона.

В частности, российские медиа активно распространяли видео с якобы перемещениями военной техники Молдовой, а также сообщали о якобы планах молдавских властей объявить мобилизацию. Эти заявления Кишинев был вынужден не раз опровергать.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать".

Темы: Молдовавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты полностью оставили два населенных пункта на Херсонщине – Генштаб

Джонсон получил поддержку, необходимую для участия в соревновании за пост премьера - СМИ

фото, обновленоВ Киеве убили добровольца "Свободы", подозреваемых арестовали

фотоЗеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор

Оккупанты приказали жителям Херсона срочно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Умер журналист Леонид Канфер

Все новости...
Молдова
Молдове снова пришлось опровергать фейки о мобилизации
Руководство молдавских социалистов поехало в Москву и встретилось в кабинете с флагом "ЛНР"
Премьер Молдовы ездила в Азербайджан договариваться о газе
Последние новости
20:25
Испания усилит восточный фланг НАТО 14 истребителями
20:08
Зеленский: Мир должен предупредить Россию, что ударит по ней в случае ядерного удара по Банковой
20:04
Венгрия до конца года ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
19:40
Зеленский: Иран врет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах
19:10
дополнено, фотоВ Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр
19:01
Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН
18:55
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 3 раненых, изуродованные дома
18:44
Тысячи людей протестуют в Германии, требуя солидарности в вопросе энергетической помощи
18:29
Оккупанты полностью оставили два населенных пункта на Херсонщине – Генштаб
18:24
Венгрия надеется на экономический рост в 1% в 2023 году
Все новости...