В Молдове опровергают подготовку к "военным действиям" в Приднестровье

Бюро реинтеграции Молдовы в пятницу опровергло обвинения в адрес молдавских властей в том, что Кишинев якобы намерен начать военные действия в непризнанном Приднестровье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Молдавские власти не планировали и не планируют дестабилизировать хрупкую ситуацию на Днестре. Напротив, Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному урегулированию приднестровской проблемы", - говорится в заявлении ведомства.

Реклама:

В Бюро реинтеграции добавили, что распространение ложных сообщений о военных планах Кишинева "ставит под угрозу безопасность Молдовы и стабильность в нестабильном регионе".

Кроме того, по словам Додона, "некоторые иностранные актеры" уговаривают президента Майю Санду создать в Приднестровье новый очаг конфликта с РФ, чтобы Кишинев мог оправдать вмешательство войск НАТО из Румынии.

Отметим, что российская пропаганда, а также "власти" непризнанного Приднестровья длительное время распространяют ложные сообщения о якобы подготовке Молдовы к захвату сепаратистского региона.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, российские медиа активно распространяли видео с якобы перемещениями военной техники Молдовой, а также сообщали о якобы планах молдавских властей объявить мобилизацию. Эти заявления Кишинев был вынужден не раз опровергать.

Читайте также: "Путин может приказать ударить в спину Украине из Молдовы. Но Приднестровье не хочет воевать".