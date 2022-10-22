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Росіяни обстріляли дві громади Сумщини з мінометів і стрілецької зброї

Ольга Глущенко Субота, 22 жовтня 2022, 00:14
ілюстративне фото з тг Живицького

За день 21 жовтня росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: По Краснопільській громаді росіяни здійснили два мінометних обстріли – 15 і 10 приходів відповідно.

Також ворог відкривав вогонь по Хотінській громаді – двічі зі стрілецької зброї, а також було два мінометних обстріли, 9 і 16 мін.

Як зазначив Живицький, обійшлося без жертв і руйнувань в усіх випадках.

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Теми: Сумська областьобстрілвійна
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