Росіяни обстріляли дві громади Сумщини з мінометів і стрілецької зброї

За день 21 жовтня росіяни 6 разів відкривали вогонь по території Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: По Краснопільській громаді росіяни здійснили два мінометних обстріли – 15 і 10 приходів відповідно.

Також ворог відкривав вогонь по Хотінській громаді – двічі зі стрілецької зброї, а також було два мінометних обстріли, 9 і 16 мін.

Як зазначив Живицький, обійшлося без жертв і руйнувань в усіх випадках.