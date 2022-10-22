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Россияне обстреляли две общины Сумщины из минометов и стрелкового оружия

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 октября 2022, 00:14
Россияне обстреляли две общины Сумщины из минометов и стрелкового оружия
иллюстративное фото с тг Живицкого

За день 21 октября россияне 6 раз открывали огонь по территории Сумской области.

Источник: председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: По Краснопольской общине россияне совершили два минометных обстрела - 15 и 10 приходов соответственно.

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Также враг открывал огонь по Хотинской общине – дважды из стрелкового оружия, а также было два минометных обстрела, 9 и 16 мин.

Как отметил Живицкий, обошлось без жертв и разрушений во всех случаях.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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