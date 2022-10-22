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"Європа стоїть разом" – Шольц про підтримку України

Ольга Глущенко Субота, 22 жовтня 2022, 00:58
Європа стоїть разом – Шольц про підтримку України
Олаф Шольц. фото з Вікіпедії

Канцлер ФРН Олаф Шольц прокоментував результати дводенного саміту ЄС у Брюсселі, заявивши, що Європа продовжує бути об’єднаною у своїй підтримці України.

Джерело: Шольц, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Європа стоїть разом! Ми разом на боці України. Ми разом виступаємо проти путіна та російської агресії. Ми об’єднуємося, щоб разом подолати наслідки російського вторгнення та високі ціни на енергоносії".

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Деталі: Канцлер підкреслив, що саміт засвідчив, що Європа залишається єдиною та сповненою рішучості продовжувати підтримувати Україну в її захисті – політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю.

Пріоритетом для України на тлі жахливих атак на критичну інфраструктуру, про які європейським лідерам розповів Президент України Володимир Зеленський, є протиповітряна оборона, щоб захистити жителів Києва, Одеси та багатьох інших міст і місць від атак російської авіації та безпілотників, зазначив Шольц. Він нагадав, що лише минулого тижня Німеччина поставила в Україну дуже сучасну систему ППО, а також згадав поставки танків Gepard.

"Це саме те, що зараз потрібно", – зауважив німецький політик.

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Він назвав цілеспрямовані атаки на цивільне населення воєнними злочинами. При цьому на запитання, чи підтримує він заклик Києва та країн Балтії щодо створення міжнародного трибуналу для росії, Шольц заявив, що Берлін підтримує позицію, яка відображена в прийнятому в Брюсселі рішенні, а саме ту, що "є Міжнародний кримінальний суд, який має своє завдання, і який треба посилити".

Очільник уряду ФРН нагадав також про те, що цього тижня було виділено ще 500 мільйонів євро в рамках Європейського фонду миру для України та схвалено рішення створити місію ЄС з підготовки українських солдатів.

"Німеччина готова підтримати цю навчальну місію, створивши один із двох запланованих штабів", – сказав Шольц.

Напередодні в німецькому Бундестазі він поінформував, що в Німеччині планується до весни наступного року підготувати 5 тисяч українських військових.

Говорячи про подальшу фінансову підтримку України загалом, Шольц зазначив, що, за оцінками, фінансові потреби України покриті до кінця року.

"Ми зробили вирішальний внесок у це своєю мільярдною допомогою", – підкреслив він. З огляду на подальшу фінансову підтримку, ЄС хоче розробити стійкий загальний підхід разом із США та іншими партнерами на наступний рік.

Канцлер назвав Європейську Раду, яка проходила 20-21 жовтня, "хорошою".

Теми: ШольцЄвропавійна
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