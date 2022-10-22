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"Европа стоит вместе" – Шольц о поддержке Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 октября 2022, 00:58
Европа стоит вместе – Шольц о поддержке Украины
Олаф Шольц. фото из Википедии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, заявив, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины.

Источник: Шольц, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Европа стоит вместе! Мы вместе на стороне Украины. Мы вместе выступаем против Путина и российской агрессии. Мы объединяемся, чтобы вместе преодолеть последствия российского вторжения и высокие цены на энергоносители".

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Детали: Канцлер подчеркнул, что саммит показал, что Европа остается единой и полной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием.

Приоритетом для Украины на фоне ужасных атак на критическую инфраструктуру, о которых европейским лидерам рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников, отметил Шольц. Он напомнил, что только на прошлой неделе Германия поставила в Украину очень современную систему ПВО, а также упомянул поставки танков Gepard.

"Это именно то, что сейчас нужно", – отметил немецкий политик.

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Он назвал целенаправленные атаки на гражданское население военными преступлениями. При этом на вопрос, поддерживает ли он призыв Киева и стран Балтии о создании международного трибунала для России, Шольц заявил, что Берлин поддерживает позицию, которая отражена в принятом в Брюсселе решении, а именно ту, что "есть Международный уголовный суд, который имеет свою задачу, и который надо усилить".

Глава правительства ФРГ напомнил также о том, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и принято решение создать миссию ЕС по подготовке украинских солдат.

"Германия готова поддержать эту учебную миссию, создав один из двух запланированных штабов", – сказал Шольц.

Накануне в немецком Бундестаге он проинформировал, что в Германии планируется до весны следующего года подготовить 5 тысяч украинских военных.

Говоря о дальнейшей финансовой поддержке Украины в целом, Шольц отметил, что, по оценкам, финансовые потребности Украины покрыты до конца года.

"Мы сделали решающий вклад в это своей миллиардной помощью", – подчеркнул он. Учитывая дальнейшую финансовую поддержку, ЕС хочет разработать устойчивый общий подход вместе с США и другими партнерами на следующий год.

Канцлер назвал Европейский Совет, который проходил 20-21 октября, "хорошим".

Темы: ШольцЕвропавойна
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