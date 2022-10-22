Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Европа стоит вместе" – Шольц о поддержке Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 октября 2022, 00:58
Олаф Шольц. фото из Википедии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал результаты двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, заявив, что Европа продолжает быть объединенной в своей поддержке Украины.

Источник: Шольц, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Европа стоит вместе! Мы вместе на стороне Украины. Мы вместе выступаем против Путина и российской агрессии. Мы объединяемся, чтобы вместе преодолеть последствия российского вторжения и высокие цены на энергоносители".

Детали: Канцлер подчеркнул, что саммит показал, что Европа остается единой и полной решимости продолжать поддерживать Украину в ее защите – политически, гуманитарно, финансово, а также оружием.

Приоритетом для Украины на фоне ужасных атак на критическую инфраструктуру, о которых европейским лидерам рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, является противовоздушная оборона, чтобы защитить жителей Киева, Одессы и многих других городов и мест от атак российской авиации и беспилотников, отметил Шольц. Он напомнил, что только на прошлой неделе Германия поставила в Украину очень современную систему ПВО, а также упомянул поставки танков Gepard.

"Это именно то, что сейчас нужно", – отметил немецкий политик.

Он назвал целенаправленные атаки на гражданское население военными преступлениями. При этом на вопрос, поддерживает ли он призыв Киева и стран Балтии о создании международного трибунала для России, Шольц заявил, что Берлин поддерживает позицию, которая отражена в принятом в Брюсселе решении, а именно ту, что "есть Международный уголовный суд, который имеет свою задачу, и который надо усилить".

ВИДЕО ДНЯ

Глава правительства ФРГ напомнил также о том, что на этой неделе было выделено еще 500 миллионов евро в рамках Европейского фонда мира для Украины и принято решение создать миссию ЕС по подготовке украинских солдат.

"Германия готова поддержать эту учебную миссию, создав один из двух запланированных штабов", – сказал Шольц.

Накануне в немецком Бундестаге он проинформировал, что в Германии планируется до весны следующего года подготовить 5 тысяч украинских военных.

Говоря о дальнейшей финансовой поддержке Украины в целом, Шольц отметил, что, по оценкам, финансовые потребности Украины покрыты до конца года.

"Мы сделали решающий вклад в это своей миллиардной помощью", – подчеркнул он. Учитывая дальнейшую финансовую поддержку, ЕС хочет разработать устойчивый общий подход вместе с США и другими партнерами на следующий год.

Канцлер назвал Европейский Совет, который проходил 20-21 октября, "хорошим".

Темы: ШольцЕвропавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Мир должен предупредить Россию, что ударит по ней в случае ядерного удара по Банковой

дополнено, фотоВ Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр

Джонсон получил поддержку, необходимую для участия в соревновании за пост премьера - СМИ

фото, обновленоВ Киеве убили добровольца "Свободы", подозреваемых арестовали

фотоЗеленский: С ночи по Украине выпустили 36 ракет, мир должен остановить этот террор

Оккупанты приказали жителям Херсона срочно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра

Все новости...
Шольц
Шольц: обстрел энергетической инфраструктуры Украины Россией - это "тактика выжженной земли"
Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире
Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина
Последние новости
21:35
В Китае еще больше укрепили власть Си Цзиньпина
20:53
Зеленский сказал, когда могут возобновиться переговоры с Россией
20:25
Испания усилит восточный фланг НАТО 14 истребителями
20:08
Зеленский: Мир должен предупредить Россию, что ударит по ней в случае ядерного удара по Банковой
20:04
Венгрия до конца года ратифицирует заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
19:40
Зеленский: Иран врет, что не продает России дроны, есть договоренность о тысячах
19:10
дополнено, фотоВ Луцке фактически уничтожен объект энергетики, повреждены 12 домов – мэр
19:01
Кулеба призвал лишить РФ места в Совбезе ООН
18:55
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: 3 раненых, изуродованные дома
18:44
Тысячи людей протестуют в Германии, требуя солидарности в вопросе энергетической помощи
Все новости...