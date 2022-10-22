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Латвійська православна церква просить в РПЦ про автокефалію

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 01:42
фото: ЄП

Собор Латвійської православної церкви (ЛПЦ) у четвер ухвалив рішення звернутися до патріарха Російської православної церкви Кирила з проханняям надати їй статус автокефальної та внести відповідні зміни до статуту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому в п’ятницю повідомленні на сайті ЛПЦ.

Під час собору Латвійської православні церкви абсолютна більшість присутніх підтримала зміни до закону, ініційовані президентом Егілсом Левітсом і схвалені Сеймом у вересні.

Згідно з ними, до статуту ЛПЦ до 31 жовтня поточного року мають бути внесені зміни, що відповідають закону – тобто про автокефальний статус церкви.

"У зв'язку з ухваленням докорінних змін до закону про Латвійську православну церкву щодо автокефального статусу ЛПЦ і у зв'язку зі зверненням кабінету міністрів Латвійської Республіки до святішого патріарха Кирила делегати собору Латвійської православної церкви підписали звернення до святішого патріарха Кирила щодо канонічного вирішення статусу ЛПЦ", – йдеться в повідомленні.

Наразі ЛПЦ діє при Московському патріархаті, який підтримує правлячий у Росії режим та війну проти України. Як раніше пояснював Левітс, запропонований ним закон відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу Московського патріарха над церквою у Латвії.

Автокефалія – це статус помісної церкви як незалежної самокерованої частини Вселенської православної церкви. Автокефальна церква має ширші права, ніж автономна церква, і не є ані ієрархічно, ані адміністративно частиною іншої православної церкви.

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Теми: Латвіяцерква
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