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Латвийская православная церковь просит у РПЦ об автокефалии

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 01:42
Латвийская православная церковь просит у РПЦ об автокефалии
фото: ЕП

Собор Латвийской православной церкви (ЛПЦ) в четверг принял решение обратиться к патриарху Русской православной церкви Кириллу с просьбой предоставить ей статус автокефальной и внести соответствующие изменения в устав.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте ЛПЦ.

Во время собора Латвийской православной церкви абсолютное большинство присутствующих поддержало изменения в закон, инициированные президентом Эгилсом Левитсом и одобренные Сеймом в сентябре.

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Согласно им, в устав ЛПЦ до 31 октября текущего года должны быть внесены изменения, соответствующие закону - то есть об автокефальном статусе церкви.

"В связи с принятием коренных изменений в закон о Латвийской православной церкви относительно автокефального статуса ЛПЦ и в связи с обращением кабинета министров Латвийской Республики к святейшему патриарху Кириллу делегаты собора Латвийской православной церкви подписали обращение к святейшему патриарху Кириллу относительно канонического решения статуса ЛПЦ", - говорится в сообщении.

Сейчас ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну против Украины. Как ранее объяснял Левитс, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.

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Автокефалия - это статус поместной церкви как независимой самоуправляемой части Вселенской православной церкви. Автокефальная церковь имеет более широкие права, чем автономная церковь, и не является ни иерархически, ни административно частью другой православной церкви.

Темы: Латвияцерковь
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