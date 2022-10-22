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CNN: Maxar показав укріплення "вагнерівців" біля Гірського

Субота, 22 жовтня 2022, 02:56
фото: Maxar Technologies

Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать, що біля міста Гірське Луганської області російські найманці звели 2-кілометрову так звану "лінію Вагнера".

Джерело: CNN із посиланням на знімки Maxar Technologies

Деталі: Як зазначає видання, "укріплення складається з чотирьох рядів цементних пірамід, які, як сподіваються росіяни, зупинять будь-яку українську техніку і танки від просування на схід. За протитанковими укріпленнями розташований великий рів".

 

За даними російських пропагандистів, це "друга лінія оборони" на випадок, якщо українці спробують прорватися в цьому районі.

При цьому CNN зазначає, що хоч укріплення і може допомогти захиститися від фронтальної атаки, ніщо не заважає українським військам просто обійти укріплення, які простягаються лише на 1,6 кілометра.

 

Пропагандистські ЗМІ агресора також, що "вагнерівці" продовжать будівництво своєї "лінії" від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, що становить понад 200 кілометрів.

У той же час додаткові супутникові знімки, розглянуті CNN, не показали вздовж запланованої "лінії Вагнера" жодних інших споруд.

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Теми: війнаВагнерЛуганська областьРосія
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