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CNN: Maxar показал укрепления "вагнеровцев" возле Горского

Суббота, 22 октября 2022, 02:56
фото: Maxar Technologies

Спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что возле города Горское Луганской области российские наемники возвели 2-километровую так называемую "линию Вагнера".

Источник: CNN со ссылкой на снимки Maxar Technologies

Детали: Как отмечает издание, "укрепление состоит из четырех рядов цементных пирамид, которые, как надеются россияне, остановят любую украинскую технику и танки от продвижения на восток. За противотанковыми укреплениями расположен большой ров".

 

По данным российских пропагандистов, это "вторая линия обороны" на случай, если украинцы попытаются прорваться в этом районе.

При этом CNN отмечает, что хоть укрепления и может помочь защититься от фронтальной атаки, ничто не мешает украинским войскам просто обойти укрепления, которые простираются всего на 1,6 километра.

 

Пропагандистские СМИ агрессора также, что "вагнеровцы" продолжат строительство своей "линии" от российско-украинской границы до Кременной и на юг до Светлодарска, что составляет более 200 километров.

В то же время дополнительные спутниковые снимки, рассмотренные CNN, не показали вдоль запланированной "линии Вагнера" никаких других сооружений.

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Темы: войнаВагнерЛуганская областьРосcия
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