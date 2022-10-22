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За вбивства українців "Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності" – МЗС Канади

Ольга Глущенко Субота, 22 жовтня 2022, 03:52
За вбивства українців Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності – МЗС Канади
ФОТО: GETTY IMAGES

У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що засуджує підтримку іранським режимом російським військовим злочинам в Україні.

Джерело: МЗС Канади у Twitter

Дослівно: "Канада рішуче засуджує активну підтримку Іраном російських звірств в Україні шляхом продажу зброї та направлення іранського військового персоналу для тренування і надання допомоги російським силам у використанні іранської зброї".

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Деталі: У канадському відомстві уточнили, що такі дії "призводять до загибелі мирного населення, загрожують глобальному миру та безпеці і мають бути припинені".

"Іран та Росія будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили у МЗС Канади.

Як відомо, РФ останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України, Дмитро Кулеба закликає розірвати з Тегераном дипломатичні відносини. 

Теми: КанадаРосіяІранвійна
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