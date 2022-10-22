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За убийства украинцев "Иран и Россия будут привлечены к ответственности" – МИД Канады

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 октября 2022, 03:52
ФОТО: GETTY IMAGES

В Министерстве иностранных дел Канады заявили, что осуждают поддержку иранским режимом российским военным преступлениям в Украине.

Источник: МИД Канады в Twitter

Дословно: "Канада решительно осуждает активную поддержку Ираном российских зверств в Украине путем продажи оружия и направления иранского военного персонала для тренировки и оказания помощи российским силам в использовании иранского оружия".

Детали: В канадском ведомстве уточнили, что такие действия "приводят к гибели мирного населения, угрожают глобальному миру и безопасности и должны быть прекращены".

"Иран и Россия будут привлечены к ответственности", – заверили в МИД Канады.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.

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Темы: КанадаРосcияИранвойна
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