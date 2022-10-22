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ЗСУ вдарили по скупченнях ворога і системах ППО окупантів – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 22 жовтня 2022, 05:18
ЗСУ вдарили по скупченнях ворога і системах ППО окупантів – ОК Південь
ілюстративне фото ОК "Південь"

На півдні українські військові завдали по ворожих позиціях ударів з неба і землі, зокрема у Бериславському, Баштанському і Каховському районах.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "По нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району на правому березі Дніпра ворог застосував дрон-камікадзе типу "SHAHED-136" – по Шевченківці та наніс ракетний удар зенітно-ракетною системою С-300 – по Нововоскресенському. Без людських втрат".

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Деталі: Нову Кам’янку і Трифонівку ворог атакував гелікоптерами тричі, ще 5 гелікоптерних ударів завдав по позиціях ЗСУ, двічі задіяв штурмову авіацію, один зі штурмовиків уражено українським зенітним ракетним підрозділом.

Також зенітники збили ворожий безпілотник-розвідник типу "Орлан-10".

Українська авіація відпрацювала 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах у Бериславському і Баштанському районах, по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони – ще й у Каховському.

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Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 220 вогневих завдань, внаслідок чого відомо про такі втрати ворога: 17 загарбників, реактивна система залпового вогню "Град", танк, міномет, 3 одиниці авто-бронетехніки і 3 склади боєприпасів у Бериславському районі.

Крім того, пошкоджено ще 6 броньованих ворожих автівок і 2 міномети.

"Остаточні втрати ворога дорозвідуються" – зазначають в ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
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