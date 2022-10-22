ВСУ ударили по скоплениям врага и системам ПВО оккупантов – ОК "Юг"

На юге украинские военные нанесли по вражеским позициям удары с неба и земли, в частности в Бериславском, Баштанском и Каховском районах.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "По недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа "SHAHED-136" – по Шевченковке и нанес ракетный удар зенитно-ракетной системой С-300 – по Нововоскресенскому. Без человеческих потерь".

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Детали: Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям ВСУ, дважды задействовал штурмовую авиацию, один из штурмовиков поражен украинским зенитным ракетным подразделением.

Также зенитчики сбили вражеский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

Украинская авиация отработала 10 ударов по скоплению техники противника и опорным пунктам в Бериславском и Баштанском районах, по позициям систем вражеской противовоздушной обороны - еще и в Каховском.

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Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 220 огневых задач, в результате чего известно о таких потерях врага: 17 захватчиков, реактивная система залпового огня "Град", танк, миномет, 3 единицы авто-бронетехники и 3 склада боеприпасов в Бериславском районе.

Кроме того, повреждены еще 6 бронированных вражеских автомобилей и 2 миномета.

"Окончательные потери врага доразведываются" – отмечают в ОК "Юг".