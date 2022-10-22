ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів – зведення

Українські військові відбили ворожі атаки в районах 10 населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій областях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області та Лиман, Іванград, Соледар, Новокалинове, Озарянівка, Одрадівка і Первомайське на Донеччині".

Деталі: Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив понад 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Харків, Куп’янськ; Бахмут, Одрадівка, Мар’їнка, Зеленопілля Донецької області; Запоріжжя, а також Нововоскресенське на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

Для своїх злочинів противник використав авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА "Shahed-136".

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває розгортання спільного регіонального угруповання військ Російської Федерації та Республіки Білорусь. Протягом доби авіація противника здійснювала навчально-тренувальні польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

"За наявною інформацією, між російськими та білоруськими військовими відзначаються непоодинокі випадки конфліктів на тлі національної приналежності та зухвалого ставлення росіян до білорусів", – зазначають у штабі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, районів населених пунктів Українське, Миколаївка, Красний Хутір та Гай Чернігівської області, а також Покровка на Сумщині;

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Гатище, Глибоке, Мілове, Огірцеве, Нескучне, Стариця, Тернова, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському напрямку – з мінометів та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Колодязне, Дворічна, Богданівка, Берестове та Кислівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Кармазинівка, Зарічне, Шийківка та Терни;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Іванград, Роздолівка, Зеленопілля, Кліщіївка та Опитне;

на Авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Водяного та Первомайського;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснив обстріли в районах Вугледара, Пречистівки, Времівки, Великої Новосілки, Білогір’я, Зеленого Гаю та Малої Токмачки;

на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них -Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

Станом на 21 жовтня російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

В місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

Поряд з пошуком зброї російське військове керівництво не полишає спроб залучення до війни в України іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків.

Також, за даними штабу, зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення Російської Федерації. Зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.

Підтверджено вогневе ураження Силами оборони 20 жовтня цього року ремонтної бази окупантів та ворожої техніки в районі Нової Каховки, що на Херсонщині.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу "Орлан-10".

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.