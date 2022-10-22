ВСУ отбили атаки врага в районах 10 населенных пунктов – сводка

Украинские военные отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновая Харьковской области; Белогоровка и Золотаревка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области".

Детали: Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Вражеским ударам подверглись районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Отрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское на Херсонщине.

Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БпЛА "Shahed-136".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь. В течение суток авиация противника осуществляла учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются отдельные случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и вызывающего отношения россиян к белорусам", - отмечают в штабе.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, районов населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Меловое, Огуречное, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелечья и Чугуновка;

на Купянском направлении - из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестовое и Кисловка;

на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шийковка и Терны;

на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Спирное, Иванград, Роздоловка, Зеленополье, Клищеевка и Опытное;

на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского;

на Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времовки, Большой Новоселки, Белогорья, Зеленого Гая и Малой Токмачки;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, рядом с линией соприкосновения. Среди них -Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.

По имеющейся информации, город Херсон оставила значительная часть населения. Российские оккупанты, оставшиеся в городе, переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям.

По состоянию на 21 октября российские оккупанты проводят мероприятия по высвобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.

Также, по данным штаба, растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения Российской Федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.

Подтверждено огневое поражение Силами обороны 20 октября этого года ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки, что на Херсонщине.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.