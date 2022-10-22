По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу

Станом на 7.55 ранку 22 жовтня майже по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Після нетривалої відміни, станом на 11:40 повітряна тривога знову була оголошена по всіх областях, відбій пролунав за годину.

Джерело: Мапа тривог України

Деталі: Згідно з даними карти тривог в усій Україні, крім тимчасово окупованого Криму, оголошена повітряна тривога.

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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Оновлено: Близько 11-ї години пролунав відбій. Суботня тривога в більшості областей тривала три години. Ударів зазнали енергооб'єкти країни, є руйнування.

Водночас станом на 11.17 повітряна тривога почала знов вмикатися в багатьох регіонах.