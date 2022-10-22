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По всей Украине второй раз за утро объявляли воздушную тревогу

Ольга ГлущенкоСуббота, 22 октября 2022, 13:10
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По состоянию на 7.55 утра 22 октября почти по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги. После непродолжительной отмены, по состоянию на 11:40 воздушная тревога снова объявлена по всем областям, отбой прозвучал через час..

Источник: Карта тревог Украины

Детали: Согласно данным карты тревог по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Обновлено: Около 11 часов прозвучал отбой. Субботняя тревога в большинстке областей длилась три часа. Ударам подверглись энергообъекты страны, есть разрушения.

В то же время по состоянию на 11.17 воздушная тревога начала вновь включаться во многих регионах.

 

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Темы: воздушная тревогавойна
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