По всей Украине второй раз за утро объявляли воздушную тревогу

По состоянию на 7.55 утра 22 октября почти по всей Украине прозвучали сигналы воздушной тревоги. После непродолжительной отмены, по состоянию на 11:40 воздушная тревога снова объявлена по всем областям, отбой прозвучал через час..

Источник: Карта тревог Украины

Детали: Согласно данным карты тревог по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Обновлено: Около 11 часов прозвучал отбой. Субботняя тревога в большинстке областей длилась три часа. Ударам подверглись энергообъекты страны, есть разрушения.

В то же время по состоянию на 11.17 воздушная тревога начала вновь включаться во многих регионах.