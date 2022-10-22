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"Укренерго" обмежило енергопостачання в Києві та центральній частині країни

Станіслав ПогоріловСубота, 22 жовтня 2022, 09:57
Фото: "Укренерго"

В "Укренерго" повідомили, що через критичне збільшення споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях вимушено віддали команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах.

Джерело: пресслужба "Укренерго"

Дослівно: "Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками".

Деталі: "Укренерго" приймає рішення про тимчасове обмеження споживачів. Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування.

В "Укренерго" нагадали, що розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів.

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Теми: енергетика
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