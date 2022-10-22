"Укрэнерго" ограничило энергоснабжение в Киеве и центральной части страны

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за критического увеличения потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях вынужденно дали команду на временное ограничение потребления в этих регионах.

Источник: пресс-служба "Укрэнерго"

Дословно: "Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками".

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Детали: "Укрэнерго" принимает решение о временном ограничении потребителей, если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных Россией разрушений.

В "Укрэнерго" напомнили, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.