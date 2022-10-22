Ексглава Мінфіну Британії здобув необхідну для участі в гонці за прем’єрство підтримку

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак зміг заручитися підтримкою щонайменше 100 депутатів-консерваторів, що дозволяє йому змагатися за лідерство в Консервативній партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на джерело в кампанії Сунака.

100 голосів – це мінімальна кількість, необхідна для того, щоб кандидат мав шанси стати наступним прем'єр-міністром.

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Інші два лідери - Пенні Мордонт і Борис Джонсон - ще не підтвердили, що у них є 100 прихильників.

Раніше союзник Джонсона заявив, що колишній прем'єр-міністр має "тверді 67" номінацій.

Нагадаємо, за результатами опитування британці вважають, що Сунак буде кращим прем'єром, ніж Джонсон.

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20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

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