Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ексглава Мінфіну Британії здобув необхідну для участі в гонці за прем’єрство підтримку

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 10:08
Ексглава Мінфіну Британії здобув необхідну для участі в гонці за прем’єрство підтримку
Ріші Сунак, фото Getty Images

Колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак зміг заручитися підтримкою щонайменше 100 депутатів-консерваторів, що дозволяє йому змагатися за лідерство в Консервативній партії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News з посиланням на джерело в кампанії Сунака.

100 голосів – це мінімальна кількість, необхідна для того, щоб кандидат мав шанси стати наступним прем'єр-міністром.

Реклама:

Інші два лідери - Пенні Мордонт і Борис Джонсон - ще не підтвердили, що у них є 100 прихильників.

Раніше союзник Джонсона заявив, що колишній прем'єр-міністр має "тверді 67" номінацій.

Нагадаємо, за результатами опитування британці вважають, що Сунак буде кращим прем'єром, ніж Джонсон.

ВІДЕО ДНЯ

20 жовтня прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

Читайте також: Прем'єр на півтора місяця: що буде з Британією після звільнення Ліз Трасс.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Велика Британія
Новий глава Міноборони Британії пообіцяв підтримувати Україну
Британська компанія вироблятиме в Україні гаубиці натівського стандарту
Призначили нового міністра оборони Британії замість Воллеса
Останні новини
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: