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Экс-глава Минфина Британии получил необходимую для участия в гонке за премьерство поддержку

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 10:08
Риши Сунак, фото Getty Images

Бывший министр финансов Британии Риши Сунак смог заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-консерваторов, что позволяет ему бороться за лидерство в Консервативной партии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News со ссылкой на источник в кампании Сунака.

100 голосов - это минимальное количество, необходимое для того, чтобы кандидат имел шансы стать следующим премьер-министром.

Другие два лидера - Пенни Мордонт и Борис Джонсон - еще не подтвердили, что у них есть 100 сторонников.

Ранее союзник Джонсона заявил, что бывший премьер-министр имеет "твердые 67" номинаций.

Напомним, по результатам опроса британцы считают, что Сунак будет лучшим премьером, чем Джонсон.

20 октября премьер Британии Лиз Трасс объявила об отставке после 6 недель пребывания в должности.

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Темы: Великобритания
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