Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Миколаївщиною уночі збили десять "Шахедів"

Валентина РоманенкоСубота, 22 жовтня 2022, 10:09

Вночі суботи в небі над Миколаївською областю протиповітряна оборона збила 10 ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Південь", оперативне командування "Південь"

Деталі: В ніч на 22 жовтня над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136".

За даними ОК "Південь", ще 1 безпілотник було збито над Кіровоградщиною.

Повідомляється, що по одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини завдано удар. Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.

ВІДЕО ДНЯ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Bloomberg: Формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії

В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ

СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело

відеоУ Китаї ще більше зміцнили владу Сі Цзіньпіна, експрезидента вивели зі з'їзду

Зеленський: Світ має попередити Росію, що вдарить по ній у разі ядерного удару по Банковій

доповнено, фотоУ Луцьку фактично знищено об'єкт енергетики, пошкоджено 12 будинків – мер

Усі новини...
Останні новини
05:15
ISW: Росія хоче змусити Україну більше вкладатися в захист інфраструктури, ніж в контрнаступ
04:45
G7 засудила викрадення Росією керівництва ЗАЕС
03:40
Bloomberg: Формується "тіньовий флот" з нафтових танкерів для обслуговування Росії
02:48
Байден збирається знову балотуватися в президенти США
01:55
ОК "Південь": ЗСУ знищили "Град" і ПТРК росіян
01:03
В Пермі спалахнула пожежа на заводі, де роблять заряди до "Градів" і "Смерчів" — росЗМІ
00:30
Ворог десяток разів обстрілював Сумщину: поранена жінка, загорівся ліс, поруйнована школа
23:37
СБУ затримала президента "Мотор Січ" Богуслаєва – джерело
23:05
Стосунки на відстані: як спілкуватися під час розлуки, пояснюють експерти
22:58
фотоУ Бєлгородській області почали ставити "захисні споруди"
Усі новини...