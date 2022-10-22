Над Миколаївщиною уночі збили десять "Шахедів"

Вночі суботи в небі над Миколаївською областю протиповітряна оборона збила 10 ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: пресслужба повітряного командування "Південь", оперативне командування "Південь"

Деталі: В ніч на 22 жовтня над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136".

За даними ОК "Південь", ще 1 безпілотник було збито над Кіровоградщиною.

Повідомляється, що по одному з об'єктів критичної інфраструктури Черкащини завдано удар. Рятувальні служби продовжують гасіння пожежі.