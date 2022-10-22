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Над Николаевщиной ночью сбили десять "Шахедов"

Валентина РоманенкоСуббота, 22 октября 2022, 10:09

Ночью субботы в небе над Николаевской областью противовоздушная оборона сбила 10 вражеских дронов-камикадзе.

Источник: прессслужба воздушного командования "Південь", оперативное командование "Південь"

Детали: В ночь на 22 октября над Николаевщиной, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты десять беспилотников-камикадзе типа "Shahed-136".

По данным ОК "Південь", еще 1 беспилотник был сбит над Кировоградщиной.

Сообщается, что по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области нанесен удар. Спасательные службы продолжают тушение пожара.

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