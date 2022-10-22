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Британська розвідка: використання барж у Херсоні надасть РФ логістичні переваги

"Європейська правда"Субота, 22 жовтня 2022, 10:11
Британська розвідка: використання барж у Херсоні надасть РФ логістичні переваги
Антонівський міст у Херсоні, фото з Wikipedia

Британська розвідка вважає, що завершення будівництва баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні надасть росіянам додаткові матеріальні і логістичні переваги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

За даними розвідки, російські війська продовжують укріплювати пункти переправи через Дніпро і завершили будівництво баржевого мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні.

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"Хоча використання важких баржевих мостів майже напевно було включено до планів операцій в Європі за радянських часів, ймовірно, це перший випадок, коли російським військовим довелося використовувати цей тип мостів за останні десятиліття" - йдеться в огляді.

"Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріальні і логістичні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військової мостової техніки і інженерного персоналу під час свого вторгнення" - вважає британська розвідка.

За її даними, якщо баржевому мосту буде завдано шкоди, майже напевно Росія намагатиметься швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки її сили і пункти переправи через Дніпро перебувають під зростаючим тиском у Херсоні.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, британська розвідка допускає, що у вищому керівництві Росії справді серйозно задумуються про відступ з правобережного плацдарму на Херсонщині, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Теми: Велика БританіярозвідкаХерсонвійна
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