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Британская разведка: использование барж в Херсоне даст РФ логистические преимущества

"Европейская правда"Суббота, 22 октября 2022, 10:11
Британская разведка: использование барж в Херсоне даст РФ логистические преимущества
Антоновский мост в Херсоне, фото из Wikipedia

Британская разведка считает, что завершение строительства баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне предоставит россиянам дополнительные материальные и логистические преимущества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным разведки, российские войска продолжают укреплять пункты переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.

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"Хотя использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка было включено в планы операций в Европе в советское время, вероятно, это первый случай, когда российским военным пришлось использовать этот тип мостов за последние десятилетия" - говорится в обзоре.

"Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материальные и логистические преимущества, поскольку она потеряла значительное количество военной мостовой техники и инженерного персонала во время своего вторжения" - считает британская разведка.

По ее данным, если баржевому мосту будет нанесен ущерб, почти наверняка Россия будет пытаться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку ее силы и пункты переправы через Днепр находятся под растущим давлением в Херсоне.

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Как сообщалось, британская разведка допускает, что в высшем руководстве России действительно серьезно задумываются об отступлении с правобережного плацдарма на Херсонщине, но в условиях разрушенных мостов это будет непростой задачей.

Темы: ВеликобританияразведкаХерсонвойна
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