Минулої доби ворог обстрілював 8 областей України - звіти ОВА

За минулу добу російські окупаційні війська обстрілювали 8 областей України.

Джерело: звіти голів ОВА

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 9.00 22 жовтня

Запорізька область: вночі ворог завдав 2 ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ.

На щастя, обійшлося без постраждалих та серйозних руйнувань. Детальна інформація щодо наслідків уточнюються.

Черкаська: вночі ворог атакував Черкащину. Попередньо, — 5 дронами-камікадзе. Прильоти на один із об'єктів критичної інфраструктури в Черкаському районі.

Гасіння пожежі триває. Без потерпілих. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

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Дніпропетровщина: вночі росіяни обстріляли Нікопольський район. Ударили по двох громадах — Марганецькій та Нікопольській. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі пошкоджено понад 20 будинків та кілька газогонів. До 1 000 родин лишилися без світла. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Харківщина: протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари з ЗРК С-300 по об'єкту промислової інфраструктури в Харкова. Внаслідок цих двох ударів поранення загалом отримали 11 людей.

Протягом доби ворог також обстрілював м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти в Харківському, Чугуївському, Богодухівському та Куп'янському районах області. Пошкоджені приватні будинки.

За минулу добу з пораненнями госпіталізували трьох людей.

Луганщина: від Золотарівки та Білогорівки відбиті атаки росіян. За добу ворог вісім разів намагався штурмувати позиції захисників Луганщини, але успіху не мав. Росіяни 26 разів обстріляли українські позиції з артилерії та мінометів та нанесли два авіаудари.

Підтверджено ураження силами ЗСУ трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

Донеччина: зранку — обстріл смт. Гостре Курахівської міської територіальної громади. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Пошкоджена високовольтна мережа, приблизно 200 абонентів в смт.Гостре залишаються без світла.

Зранку обстріляне селище Новоукраїнка поблизу Вугледару, пошкоджені два приватних будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Обстріли вздовж лінії фронту: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут. 3а добу в області 3 загиблих, 10 поранених цивільних.

Миколаївщина: вночі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито десять безпілотників-камікадзе типу "Shahed-136".

Протягом доби під обстрілами перебувала Галицинівська громада. Внаслідок ворожих обстрілів одного з населених пунктів загинула одна людина та одна зазнала осколкових поранень. Пошкоджено електромережу, газопровід, частина населеного пункту наразі без світла та газу. Також виникла пожежа житлового будинку, яка була ліквідована.

Ввечері обстрілів зазнала Куцурубська громада. Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

Також ввечері п’ятниці внаслідок ворожих обстрілів в одному з населених пунктів Первомайської громади виникла пожежа 8 гаражів. Постраждалих немає.

Вночі зафіксовано обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина: тривають активні бойові дії. Окупанти продовжують обстрілювати Бериславський район, вбиваючи мирних жителів та руйнуючи цивільну інфраструктуру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Нововоскресенське, Мирне, Давидів Брід та Новогреднєве.

Росіяни продовжують агітувати місцеве населення на евакуацію. Зокрема, пропонують виїжджати на власних автівках, якими оточують на переправах військову техніку.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Полтавщині, Кіровоградщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.